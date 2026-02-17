«Это позволит лучше защитить от мошенников клиентов МФО»

С 1 марта, согласно ст.16 Федерального закона № 41-ФЗ «О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» микрофинансовые организации, а с 1 марта 2027 года и микрокредитные компании должны будут подтверждать личность заемщика через Единую биометрическую систему (ЕБС) при оформлении займов в интернете. Нововведение стало логичным ответом на современные вызовы в сфере защиты персональных данных и развития системы финансовой безопасности граждан, считает директор по операционным рискам ГК «Финбридж» Игорь Ермак:



«В России уже несколько лет последовательно совершенствуется система обеспечения финансовой безопасности граждан. Так, одним из нововведений стал механизм самозапрета на кредиты, запущенный в марте 2025 года. По данным Объединенного кредитного бюро, к концу года им воспользовались 17,3 млн россиян. В Ростовской области, например, каждый двенадцатый житель (около 507 тыс. человек) установил такой запрет.

С сентября 2025 года у МФО появилась обязанность проверки реквизитов получателя денежных средств. Это также помогло снизить количество мошеннических операций, усилить защиту персональных данных и увеличить время обработки заявок.

Новые изменения — не просто актуальны, а необходимы. Они позволят лучше защитить от мошенников клиентов МФО при оформлении онлайн-микрозаймов.

Биометрия уже давно вошла в нашу жизнь. Оплата улыбкой, вход в приложение через Face ID, отпечаток пальца вместо числового пароля — все это примеры применения биометрических данных, которые позволяют четко идентифицировать личность. Поскольку микрозаймы можно оформлять не только в офисе МФО, но и онлайн, то идентификация по биометрии необходима и в таких случаях.

Главное преимущество биометрии заключается в неотчуждаемости персональных данных. Если мошенник может перехватить пароль или одноразовый СМС-код, то подделать отпечаток пальца или сетчатку глаза практически невозможно.

Некоторые клиенты опасаются дипфейков, созданных с помощью искусственного интеллекта. Однако системы проверки учитывают эти возможности и настроены на мгновенное распознавание помех, которые сложно увидеть обычному человеку. Если же злоумышленник использует “технологию маски”, то алгоритм с высокой вероятностью определит некорректность изображения.

В условиях постоянного развития мошеннических схем и угроз утечки данных, биометрическая идентификация становится ключевым инструментом защиты персональной информации. В отличие от легко поддающихся краже и подмене традиционных данных (таких как ФИО, номер телефона, электронная почта или адрес проживания), биометрические данные обладают уникальной природой. Они основаны на неповторимых физиологических или поведенческих характеристиках человека. Это делает такие данные чрезвычайно сложными для фальсификации.

Важно подчеркнуть, что финансовые организации не хранят биометрическую информацию. Она передается в защищенную государственную Единую биометрическую систему, где хранится в зашифрованном виде и используется исключительно для верификации личности.

Таким образом, и это законодательное нововведение направлено на существенное повышение уровня кибербезопасности, защиты от мошенников, снижение рисков для бизнеса и заемщиков».