В Саратовской области многодетным семьям с участниками СВО дадут жилье без ценза

В Саратовской области многодетным семьям, в которых ребенок или родитель являются участниками СВО, станет легче получить жилплощадь. Законопроект рассматривался в облдуме на заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра строительства и ЖКХ Саратовской области Александр Грязнов

Фото: Саратовская областная дума, Коммерсантъ Заместитель министра строительства и ЖКХ Саратовской области Александр Грязнов

Заместитель министра строительства и ЖКХ Саратовской области Александр Грязнов сообщил, что законопроектом предусматривается возможность улучшения жилищных условий многодетных семей, имеющих четырех и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных. В частности, положения, которые позволят многодетным семьям сохранять право на получение жилья из государственного жилищного фонда области без учета среднедушевого дохода, если в составе таких семей родители или совершеннолетние дети не старше 23 лет проходят службу в зоне специальной военной операции.

Действующая редакция закона предполагает, что для получения жилого помещения многодетная семья при постановке на жилищный учет и подходе очереди должна подтвердить статус малоимущей, доход которой ниже среднедушевого. Однако многодетные семьи, в которых есть участники СВО, зачастую утрачивают этот статус.

Таким семьям хотят сохранить право на получение жилого помещения без учета среднедушевого дохода. Действие новых изменений в законодательстве планируется распространить на правоотношения, возникшие с начала СВО, то есть с 24 февраля 2022 года. Законопроект депутатами поддержан и будет рассматриваться на ближайшем заседании думы.

Татьяна Смирнова