Переход между новой пермской галереей и набережной построят в 2027 году

Проект пешеходного перехода между зданием новой Пермской художественной галереи и набережной Камы планируется завершить в 2027 году. Об этом сообщил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков на заседании комитета краевого заксобрания по развитию инфраструктуры. Как отмечает telegram-канал прикамского парламента, проектирование перехода завершено, документы направлены для прохождения госэкспертизы.

Пешеходный переход появится над железнодорожной магистралью и соединит художественную галерею с набережной Камы. Для посетителей галереи там также будет многоэтажная парковка, которая сейчас находится в процессе строительства.

Напомним, пешеходный мост, ведущий от станции Пермь I к заводу имени Шпагина, был перекрыт осенью 2024 года. Тогда в ОАО «РЖД» поясняли, что переход будет закрыт в целях проведения ремонтных работ сроком на два года — до июля 2026-го.