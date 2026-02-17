КамАЗ выплатил купонный доход в размере 72,9 млн руб. по биржевым облигациям серии БО-П13. Соответствующие данные опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран КамАЗ выплатил 72,95 млн рублей по биржевым облигациям

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ КамАЗ выплатил 72,95 млн рублей по биржевым облигациям

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Бумаги размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р.

Выплаты произведены за шестнадцатый купонный период — с 18 января по 17 февраля 2026 года. В расчете на одну облигацию размер купонного дохода составил 14,59 руб.

Анна Кайдалова