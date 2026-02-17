КамАЗ выплатил 72,95 млн рублей по биржевым облигациям
КамАЗ выплатил купонный доход в размере 72,9 млн руб. по биржевым облигациям серии БО-П13. Соответствующие данные опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Бумаги размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р.
Выплаты произведены за шестнадцатый купонный период — с 18 января по 17 февраля 2026 года. В расчете на одну облигацию размер купонного дохода составил 14,59 руб.