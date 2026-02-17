«Россети Тюмень» направили более 32 млн рублей на тепловизионное обследование энергообъектов

В 2025 году «Россети Тюмень» выполнили тепловизионный контроль более 1000 подстанций и порядка 300 воздушных линий электропередачи различного класса напряжения. Диагностика позволила заблаговременно обнаружить скрытые дефекты оборудования и повысить надежность электроснабжения бытовых и промышленных потребителей Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Стоимость работ превысила 32 млн рублей.



Для определения технического состояния энергообъектов специалисты применяют промышленные тепловизоры. Самый современный из них фиксирует до 0,03°С минимально различимой разницы температур. Работы выполняют исключительно в облачную погоду или темное время суток – это позволяет избежать влияния солнечной радиации на результаты измерения.

За прошедший год специалисты провели тепловизионное обследование электросетевого оборудования на 360 трансформаторных подстанциях, 651 питающем центре высокого класса напряжения и 312 линиях электропередачи. Устранение выявленных неисправностей стало частью комплексной работы по подготовке энергообъектов Тюменского макрорегиона к осенне-зимнему периоду.

«Россети Тюмень» используют широкий спектр современных технологий и методов для обеспечения бесперебойной работы электросетевого комплекса макрорегиона. Помимо тепловизионных специалисты проводят ультразвуковые и низковольтные измерения. Регулярная диагностика позволяет исключить продолжительный и дорогостоящий ремонт оборудования и повысить надежность электроснабжения потребителей Тюменского макрорегиона.

АО «Россети Тюмень»