Все, что нажито непосильной госслужбой

Суд в Новосибирске удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры к Андрею Фролову, его родным и близким. Ответчик, на протяжении карьеры успевший поработать в органах МВД, МЧС, ФНС и Роспотребнадзора, по данным надзора, вместе с родственниками более чем два десятка лет незаконно приобретал имущество, общая стоимость которого составила более 10 млрд руб. Все оно, включая основной актив — группу компаний «Алтайагроснаб», а также квартиры в Таиланде, Турции и Грузии, обращено в доход государства.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Новосибирский областной суд отменил решение Заельцовского суда Новосибирска, который ранее лишь частично удовлетворил требования надзора. Теперь конфискованы все активы Андрея Фролова и его близких родственников на сумму более 10 млрд руб. Решение принято к немедленному исполнению.

В исковом заявлении говорится, что Андрей Фролов в 1997 году поступил на службу в органы внутренних дел. Сначала на разных должностях работал в «экономической» полиции Алтайского края, в 2012 году был откомандирован в распоряжение регионального управления МЧС, где трудился в противопожарной службе до 2019 года.

После увольнения по октябрь 2024 года занимал руководящие должности в органах ФНС Новосибирской области, Краснодарского края и Кузбасса, затем перешел в Росприроднадзор, где возглавил Южно-Сибирское межрегиональное управление. Был уволен за нарушение антикоррупционного законодательства.

До поступления на госслужбу и после увольнения с нее господин Фролов, отмечается в иске, официально учредителем и руководителем коммерческих и некоммерческих организаций не являлся, не регистрировался ИП и самозанятым. А как на госслужащего на него возлагалась обязанность представлять сведения о своих и членов семьи доходах, расходах и имуществе.

Как установил надзор, в период с 2002 по 2023 год Андреем Фроловым был получен доход в размере 25,2 млн руб.

Его супруга Ирина и дети официальных доходов в этот период не имели, а денежные поступления от предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и эксплуатацией недвижимости, приобретенной чиновником, не могут быть признаны законными. В свою очередь, мать господина Фролова за это же время, по данным надзора, получила доход на сумму 2,2 млн руб., родители его супруги — 3,9 млн. В общей сложности ответчики заработали 31,4 млн руб., с которых заплатили налог.

При этом, отмечается в иске, в период c января 2005 по конец сентября 2023 года господин Фролов тратил деньги на турпоездки, в том числе заграничные, гардероб, бытовое имущество, обслуживание жилья и транспортных средств, «что исключало возможность накопления и аккумулирования им денежных средств».

При этом до 2005 года ответчики располагали лишь тремя квартирами.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой, выяснилось, что начиная с 2005 года Андрей Фролов приобрел имущество общей стоимостью более 460 млн руб.

В числе покупок чиновника были 56 объектов недвижимости (10 — за пределами России) и 42 дорогостоящих транспортных средства.

Часть этого имущества, установил истец, была отчуждена Андреем Фроловым «путем заключения реальных возмездных и мнимых сделок, направленных на сокрытие имущества». Денежные средства, полученные от продажи такого имущества, использовались ответчиками. Кроме того, чиновник, чтобы скрыть неподтвержденные доходы, говорится в иске, оформлял недвижимость на своих родных и доверенных лиц по договорам купли-продажи, в том числе по существенно заниженной стоимости на нерыночных условиях.

«Для придания видимости соответствия расходов полученным доходам при приобретении дорогостоящего имущества им также использовались кредитные денежные средства»,— уточнил истец.

На ответчиков в разное время были оформлены земельные участки в Алтайском крае, Новосибирской области, две квартиры в Батуми, четыре в турецкой Анталье и одна в Паттайе (Таиланд), автомобили престижных моделей, среди которых BMW X7, Lexus GS300, Toyota Land Cruiser 200, Lexus 470, Mercedes ML 350, Lexus RХ350 и др., здание пожарного депо в Алтайском крае, несколько грузовиков, шесть грузовых тягачей, несколько полуприцепов-самосвалов, складские помещения, здания лаборатории и бытовок, криптовалюта на сумму более 7 млн руб. и пр.

Для легализации и увеличения доходности полученных неправомерным путем доходов, извлечения имущественной выгоды, говорится в иске, Андрей Фролов «организовал и участвовал в деятельности различных хозяйствующих субъектов на территории Алтайского края».

В первую очередь речь идет о группе компаний «Алтайагроснаб», также в иске упоминаются ООО «Новая Ажинка», ООО «Воеводское», ООО «Алтайская транспортная компания», ООО «Алтайагроснаб» и многие другие.

Действиями Андрея Фролова, резюмирует Генпрокуратура, «в период прохождения государственной службы нарушены публичные интересы Российской Федерации в борьбе с коррупцией».

Александр Александров