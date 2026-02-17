В Башкирии ожидаются порывы ветра и гололедица

Завтра в Башкирии прогнозируется северо-западный, северный ветер скоростью 7-12 м/с, местами его порывы достигнут 15-20 м/с, сообщает Башгидрометцентр. На дорогах будет гололедица. В некоторых районах республики пройдет ледяной дождь, возможен гололед и отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На отдельных участках дорог ухудшится видимость в снеге и метели до 500 м.

Температура воздуха ночью опустится до -11, -16°, при прояснениях до -21°, днем поднимется до -7, -12°.

Майя Иванова