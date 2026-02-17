Два человека погибли во время пожара в частном доме в Слободо-Туринском районе

Следователи устанавливают причины гибели двух человек при пожаре в селе Усть-Ницинское Слободо-Туринского района (Свердловская область). Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, их тела были обнаружены утром 17 февраля в ходе тушения пожара в частном деревянном доме на улице Октябрьской.

По данному факту следователями проводится проверка. Для установления точных причин смерти двух граждан и причины возгорания назначены экспертизы.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, погибшими оказались мужчина 1963 года рождения и женщина 1962 года рождения. Они проживали в указанном доме. Известно, что в жилище имелось печное отопление, добавил полковник.

Полина Бабинцева