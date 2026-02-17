В России утвержден новый ГОСТ по отделке в новостройках

Росстандарт утвердил новый ГОСТ по отделке в новостройках. Он вступит в силу с 1 марта 2026 года, сообщили в пресс-службе Минстроя.

Стандарт «Отделочные работы. Требования к результатам работ» вводит единые критерии оценки качества отделки в новостройках, указано в пресс-релизе. ГОСТ охватывает основные виды внутренней отделки: штукатурные, облицовочные, малярные и обойные работы, устройство потолков и полов. Им также закрепляются методы и средства контроля.

«Новый ГОСТ Р 72509-2026... дает унифицированные измеряемые критерии и "общий язык" качества, которые можно напрямую включать в договоры, технические задания и процедуры приемки»,— прокомментировал глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Ключевое нововведение в ГОСТе — система классов отделки (с 1 по 8). Для каждого из них установлены предельные допустимые отклонения по плоскости, прямолинейности, вертикальности и горизонтальности, а также критерии визуальной оценки. Для жилых зданий устанавливается диапазон классов отделки с 1 по 6. Это, пояснили в Минстрое, позволяет применять стандарт как в проектах массового сегмента, так и в более высоких категориях качества. Выбранный класс будет фиксироваться в договоре между заказчиком и подрядчиком и снизит риск разногласий при приемке квартир в новостройках.