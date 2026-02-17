«Громогласный чистопородный американский бык»

Мир вспоминает знаменитого актера Роберта Дюваля, умершего в минувшее воскресенье. Комментаторы, перечисляя его роли в культовых фильмах, говорят и о его особом таланте и умении совершенно растворяться в своих героях, его энергии и глубине. О том, что он воплощал Америку и своей игрой поднимал планку для других актеров по всему миру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Роберт Дюваль

Фото: File Photo / Reuters Актер Роберт Дюваль

Фото: File Photo / Reuters

The New York Times (Нью-Йорк, США) Роберт Дюваль, актер-хамелеон на экране и на сцене, умер в возрасте 95 лет Роберт Дюваль пользовался, казалось, бездонным резервуаром актерского мастерства, чтобы перевоплощаться в зацикленного на делах адвоката мафии, увядшего певца в стиле кантри, циничного детектива полиции, задиристого пилота морской пехоты, помешанного на серфинге офицера во Вьетнаме, загадочного отшельника с юга США и еще десятки других героев кино, телевидения и сцены… Уникальной чертой господина Дюваля было настолько глубокое погружение в роли, что, он, казалось совершенно в них исчезал. Брюс Бересфорд… снявший его в… «Нежном милосердии»… называл эту его способность «необычной, сперва даже пугающей»… Господин Дюваль по своему желанию мог стать практически кем угодно.

The Guardian (Лондон, Великобритания) Роберт Дюваль, энергичный и тонкий актер, игравший страстно и убедительно Роберт Дюваль был громогласным чистопородным американским быком. Более 60 лет он вкладывал сердце и энергию в кино. Одно только появление его на экране вызывало улыбку. Его красивое лицо и голова придавали ему вид этакого римского императора из техасского Уоксахачи или трехзвездного генерала, выступающего на конкурсе музыки кантри. Дюваль был известен своей лысиной (в редких своих ролях, требовавших ношения парика, он выглядел неестественно), поэтому он выглядел одинаково почти всю свою актерскую жизнь: вечно сорокалетний, в расцвете сил, притом что часто играл сложных персонажей — нежных и ранимых.

El Pais (Мадрид, Испания) Легенда Голливуда Роберт Дюваль, звезда из «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня», умер в возрасте 95 лет Дюваль навсегда останется в памяти как Том Хейген, консильери из «Крестного отца»… делавший как советник семьи дона Вито Корлеоне предложения, от которых невозможно было отказаться. И как полковник Килгор, обожавший запах напалма по утрам, в фильме «Апокалипсис сегодня»… Благодаря своему таланту он проработал в кино семь десятилетий. Он получил «Оскар» за фильм «Нежное милосердие», но был номинирован и на другие премии за два фильма Копполы, а также за «Великого Сантини», «Апостола», «Гражданский иск» и «Судью». Неплохо для человека, который не произнес ни слова в своей первой роли в кино (он сыграл тихого и одинокого Бу Рэдли в «Убить пересмешника» в 1962 году)… Дюваль был актером-трудоголиком, опытным наездником и талантливым певцом, особенно кантри-песен. Все эти увлечения он мог реализовать на своем ранчо, добавив к ним еще интерес к истории: он собрал множество предметов времен Гражданской войны в США, которые находил на своем участке земли.

India Today (Ноида, Индия) Великолепный без показного блеска Роберт Дюваль был таким актером, которому не нужен был шум, чтобы привлечь внимание. Тихий, точный и глубоко правдивый, он привносил необычайную глубину в каждую роль, которую исполнял. Для меня он всегда был одним из любимых актеров — не потому, что стремился к славе, а потому, что ему это никогда не было нужно… От сдержанной мощи Тома Хейгена в «Крестном отце» до тревожной напряженности подполковника Килгора в «Апокалипсисе сегодня», Дюваль создавал персонажей, которые сохраняются в памяти долго после того, как экран гаснет. Его оскароносная роль в «Нежном милосердии» раскрыла его тонкость, а такие фильмы, как «Апостол» и «Одинокий голубь», показали его бесстрашную преданность сложным, глубоко человечным историям. Он был великолепен без показного блеска. Мощен без театральности. Он был мастером недосказанности. Такие актеры, как Роберт Дюваль, не просто играют — они становятся. И тем самым они незаметно поднимают планку для всех нас, кто любит это ремесло.

Подготовили Алена Миклашевская, Николай Зубов