У него много названий — одно краше другого. В Австралии его именуют Scotch fillet, передавая привет то ли виски, то ли шотландцам (тоже большим любителям мяса). В Аргентине он — Lomo vetado — полосатое филе. На западе Штатов — ковбойский стейк. А в ресторане братьев Джованни и Пьетро Дель Монико в Нью-Йорке, где в 1870-е годы он был впервые представлен светской публике, его так и звали — «стейк Дель Монико».

Швейцарские мигранты итальянского происхождения, братья Дель Монико, вынесли рибай из ведомства простой мужской еды, которой подкрепляли силы ковбои, в разряд высокой кухни. Но дали излишний пафос. Стейк рибай и сейчас остается мужской едой несложной в приготовлении. Не зря его называют «стейком для новичков»: никакого маринада, из специй —только соль и перец, пара минут на сильном огне, еще минут пять-шесть прогреть в духовке. И даже обстановка дорогого ресторана не помешает почувствовать себя ковбоем.

Павел Шинский