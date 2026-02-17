Топ-менеджер автохолдинга «Экскурс» стал руководителем в «Автомое»

В ООО ПК «Автомое» сменился генеральный директор. Согласно данным СПАРК-Интерфакс, вместо Дмитрия Исаева, руководившего компанией со дня основания, руководителем назначен Артур Чунарев. Ранее господин Чунарев работал техническим директором автохолдинга «Экскурс».

ООО ПК «Автомое» основано 21 апреля 2022 года и зарегистрировано в Перми. Компания работает в сфере производства фильтров для двигателей внутреннего сгорания. Единственным учредителем является Марат Хазиев. В 2024 году выручка ООО ПК «Автомое» составила 27,5 млн руб., чистая прибыль - 14,2 млн рублей