В Воронежской области по инициативе депутатов «Единой России» будут стимулировать автоматизацию промышленного производства

Парламентарии обсудили правовую инициативу, направленную на создание условий для внедрения робототехники и автоматизированных систем на предприятиях региона.

Фото: Областная Дума

В дискуссии приняли участие члены фракции «Единой России» в облдуме – заместитель председателя Воронежской областной Думы, руководитель фракции «Единой России» Виктор Логвинов, а также депутаты Сергей Потапов, Валерий Зарудный, Владимир Верзилин, Владимир Ключников, Марина Андрейчук. От правительства области во встрече участвовал замминистра экономического развития региона Павел Командоров.

Было отмечено, что в прошлом году стартовал национальный проект «Средства производства и автоматизации», призванный обеспечить технологическое лидерство России.

Виктор Логвинов отметил, что это направление является одним из ключевых и в народной программе партии.

Воронежская область входит в число ведущих регионов в части роботизации, занимая по этому показателю 15-е место. Только в 2023-2024 годах количество роботов на предприятиях области увеличилось в 2,5 раза. Чтобы запущенные процессы роботизации и автоматизации только усиливались, группа депутатов Воронежской областной Думы от «Единой России» внесла предложение о необходимости господдержки и закреплении соответствующих положений на законодательном уровне.

В рамках рабочей встречи были определены контуры такой правовой инициативы, представленной депутатским корпусом. Участники рассмотрели потенциальные формы господдержки предприятий, реализующих проекты по роботизации и автоматизации производств, возможные критерии и условия предоставления преференций. В ближайшее время будет вестись сбор предложений для детализации разрабатываемого законопроекта.