Дело о хищении в Ставрополькоммунэлектро 34 млн рублей направили в суд

В Ставропольском крае следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантами в деле стали директор энергоснабжающей организации и его подчиненный, а также руководитель коммерческой фирмы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, в 2023 году директор ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» сообщал сообщникам о планируемых закупках счетчиков электроэнергии и деталей к ним. Время поставки оборудования он сильно ограничивал. Его действия практически исключали возможную конкуренцию и давали возможность конкретным фирмам заранее закупить необходимое оборудование. В дальнейшем фигуранты завышали стоимость поставленной продукции. Ущерб от их действий превысил 34 млн руб.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Промышленный районный суд города Ставрополя.

Мария Хоперская