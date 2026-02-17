Гражданина Эстонии задержали при попытке доставить из России 170 матрешек

Правоохранительные органы Эстонии задержали гражданина республики, который перевозил из России 170 матрешек. В отношении него возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба Налогово-таможенного департамента Эстонии.

Мужчину задержали 10 февраля на автомобильном КПП Лухамаа (Шумилкино со стороны России). Сотрудники таможни обнаружили матрешки в фургоне. При этом водитель говорил, что у него нет подлежащих декларированию товаров, передает ERR.

В отношении задержанного ранее уже было возбуждено дело о нарушении антироссийских санкций. Новое правонарушение было добавлено к текущему уголовному производству.

В июле 2022 года власти Эстонии запретили импортировать из РФ товары, продажа которых «приносит значительный доход России». Среди них — бытовая техника, изделия из золота и древесины, мебель и другие. Полный список опубликован на сайте Евросоюза. Кроме того, полностью запрещен ввоз товаров, произведенных в Крыму, ДНР и ЛНР. В случае нарушения предусмотрены штрафы или лишение свободы сроком до пяти лет.