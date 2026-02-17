Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Арзамасе из-за снегопадов отменили занятия в школах

Из-за снегопадов и ухудшения дорожно-транспортной обстановки отменили занятия в некоторых школах и перевели учеников на дистанционное обучение. Об этом сообщил глава города Александр Щелоков.

Во время сильных снегопадов соборная площадь в Арзамасе стала площадкой для временного хранения снега

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

По его словам, пока не один день полностью уши на удаленку арзамасский лицей, а также школы в Слизневе и Выездном. Параллельно власти отменили подвоз школьников центральные сельские школы из соседних населенных пунктов. Для всех, кто остался дома, занятия также будут проходить удаленно.

Чтобы разредить потоки личного транспорта во время снегопадов, в некоторых учебных заведениях могут сдвинуть время начала занятий. Родителей просят следить за информацией в школьных чатах.

Детские сады продолжают работать в штатном режиме. Родители сами будут принимать решение, отправлять ли туда детей.

Андрей Репин