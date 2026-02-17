На февраль этого года объем государственного долга Татарстана составил 97,9 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госдолг Татарстана составил 97,9 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Госдолг Татарстана составил 97,9 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В структуре задолженности 90,1 млрд руб. приходится на обязательства по федеральным бюджетным кредитам, еще 7,8 млрд руб. — на обязательства по предоставленным государственным гарантиям республики.

По сравнению с началом года объем госдолга сократился на 86,29 млн руб.

Анна Кайдалова