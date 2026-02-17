Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Жителям Тюмени предложили выбрать пространства для благоустройства в 2027 году

Жители Тюмени могут до 23 февраля проголосовать за пространства, которые благоустроят в 2027 году. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на выбор есть 13 локаций.

Сквер Сибирских кошек в Тюмени

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

В голосовании представлены:

  • сквер Сибирских кошек
  • сквер Николая Жвавого
  • сквер Журналистов
  • площадь Солнца
  • зеленая зона на ул. 30 лет Победы, 77, 78, 81
  • зеленая зона на ул. Шишкова
  • зеленая зона ул. Республики, 200, 204
  • зеленая зона ул. Республики, 196
  • зеленая зона ул. Московский тракт, 133
  • набережная Туры (участок от р.Тюменки до ул. Республики,1)
  • зеленая зона вдоль набережной
  • напротив здания на ул. Луначарского, 2
  • зеленая зона на ул. Майской
  • зеленая зона на ул. Депутатской, №19

Объекты, которые заняли высокие позиции в рейтинге, включат в федеральную программу благоустройства. В прошлом году в число лидеров вошел сквер «Отрядов мэра» в районе ул. Мельничной, 21, 23.

Анна Капустина

