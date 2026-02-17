Жителям Тюмени предложили выбрать пространства для благоустройства в 2027 году
Жители Тюмени могут до 23 февраля проголосовать за пространства, которые благоустроят в 2027 году. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на выбор есть 13 локаций.
Сквер Сибирских кошек в Тюмени
Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ
В голосовании представлены:
- сквер Сибирских кошек
- сквер Николая Жвавого
- сквер Журналистов
- площадь Солнца
- зеленая зона на ул. 30 лет Победы, 77, 78, 81
- зеленая зона на ул. Шишкова
- зеленая зона ул. Республики, 200, 204
- зеленая зона ул. Республики, 196
- зеленая зона ул. Московский тракт, 133
- набережная Туры (участок от р.Тюменки до ул. Республики,1)
- зеленая зона вдоль набережной
- напротив здания на ул. Луначарского, 2
- зеленая зона на ул. Майской
- зеленая зона на ул. Депутатской, №19
Объекты, которые заняли высокие позиции в рейтинге, включат в федеральную программу благоустройства. В прошлом году в число лидеров вошел сквер «Отрядов мэра» в районе ул. Мельничной, 21, 23.