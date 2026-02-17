Жителям Тюмени предложили выбрать пространства для благоустройства в 2027 году

Жители Тюмени могут до 23 февраля проголосовать за пространства, которые благоустроят в 2027 году. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на выбор есть 13 локаций.

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

В голосовании представлены:

сквер Сибирских кошек

сквер Николая Жвавого

сквер Журналистов

площадь Солнца

зеленая зона на ул. 30 лет Победы, 77, 78, 81

зеленая зона на ул. Шишкова

зеленая зона ул. Республики, 200, 204

зеленая зона ул. Республики, 196

зеленая зона ул. Московский тракт, 133

набережная Туры (участок от р.Тюменки до ул. Республики,1)

зеленая зона вдоль набережной

напротив здания на ул. Луначарского, 2

зеленая зона на ул. Майской

зеленая зона на ул. Депутатской, №19

Объекты, которые заняли высокие позиции в рейтинге, включат в федеральную программу благоустройства. В прошлом году в число лидеров вошел сквер «Отрядов мэра» в районе ул. Мельничной, 21, 23.

Анна Капустина