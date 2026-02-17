Прокуратура Прикамья взыскивает свыше 700 млн рублей со строительного подрядчика

Прокуратура Пермского края в судебном порядке требует признать недействительными (ничтожными) муниципальные контракты на сумму более 700 млн руб., заключенные при наличии конфликта интересов. Как сообщает сайт надзорного органа, заявление было направлено к ООО «СК «Славянский дом». Компания в разные годы получила шесть контрактов на строительство социальных объектов на территории Пермского муниципального округа. Заказчиком выступило МКУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа».

«Основанием для обращения в суд явились выявленные в ходе надзорной деятельности факты коррупционных нарушений со стороны директора муниципального заказчика и учредителя подрядчика», - сообщает надзорный орган. Нарушения, по мнению прокуратуры, выразились в конфликте интересов.