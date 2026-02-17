Хранилища переполняются золотом

Мировые хранилища золота прорабатывают варианты действий на случай масштабных ограблений. Поводом для опасений стал отказ некоторых владельцев такого актива от полного страхования значительной части слитков. Причина, как пишет Financial Times, в том, что из-за общего роста цен на драгоценные металлы, запасы приблизились к верхним порогам доступного страхового покрытия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Компании уже повысили лимит для одной площадки с $3 млрд до $5 млрд, но сейчас и этого недостаточно. Хранилища пытаются перераспределить объемы драгметаллов, чтобы уложиться в лимиты. Поэтому золото приходится перевозить между площадками, что увеличивает риск возможных ограблений. И это действительно серьезная проблема для отрасли, отметил вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский:

«Действительно, объемы драгметалла, предназначенного для хранения в специализированных местах, растут, запросы увеличиваются. В Гонконге прямо в аэропорту строят огромное здание, которое должно хранить 2 тыс. тонн золота в слитках вместе с Шанхайской биржей. Конечно, к таким сооружениям повышенные требования с точки зрения безопасности, различных страховок. И, действительно, они дорожают.

Организаторы таких хранилищ вынуждены придумывать какие-то схемы, какие-то франшизы, чтобы удешевить процесс страхования. Они стараются защититься не только от воровства, сколько от различных пожаров, например. Были случаи, когда хранилище затапливало кипятком из-за того, что прорвало трубу. После такого ЧП на золоте появляется патина. Владелец, который оставлял его на ответственное хранение, предъявляет претензии.

Там много всяких нюансов, которые нам со стороны не видны, но из-за которых процесс становится дороже. Знаю, что сейчас в Швейцарии старые бункеры, которые для войны предназначены, пытаются переоборудовать под новые цели и поднимают стоимость хранения для сторонних клиентов».

По данным World Gold Council, Россия сейчас занимает шестое место в мире по такому активу в своих резервах. В начале января Центробанк оценивал долю монетарного золота в общей стоимости золотовалютных резервов страны в $326 млрд. Но рынка страхования для этого металла в РФ нет, заметил аналитик группы компаний «Монетаинвест» Роман Отливанчик:

«У нас раньше был Brink’s, там давали страховки и работали в основном с предпринимателями и юрлицами. Частные лица в России такую защиту априори не могли получить, потому что они золото хранили в банковских сейфах, и там не было никакого покрытия. Brink’s давал такую страховку в исключительных случаях для определенных физлиц. То есть они могли взять на хранение 1 тыс. монет, допустим, и гарантировать, что пломбы не будут вскрыты и всё будет в безопасности. У Московской биржи есть хранилище в той же Brink’s или в крупных отечественных банках.

При этом когда речь о золоте, сразу включается Финмониторинг. Это головная боль и повышенный риск по золоту, как у наличности. Так что обычно все отказываются от работы с драгметаллом из-за того, что Финмониторинг — это большие риски на банк. Нарушения при работе с федеральной службой означают штрафы, и, чем больше капитал у банка, тем крупнее они будут. Рынка же застрахованного хранения у нас нет».

Хранилища Центральных банков крупнейших стран хранят примерно 20% всего добытого за историю человечества золота. Совокупный запас металла в слитках оценивается в 32 тыс. тонн.

Станислав Крючков, Екатерина Вихарева