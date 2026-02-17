Выручка «Аптечной сети 36,6» по итогам 2025 года выросла на 21%

«Аптечная сеть 36,6» раскрыла предварительные финансовые результаты по итогам 2025 года. Выручка компании выросла на 21% год к году и составила 117,4 млрд руб. EBITDA выросла на 27%, до 8,5 млрд руб. при уровне рентабельности 8,1%. «Аптечная сеть 36,6», работающая под брендами «36,6» и «Горздрав» — единственный российский фармритейлер, акции которого торгуются на Мосбирже.

LFL-продажи компании по итогам года выросли на 7,9%, в том числе за счет увеличения числа аптек. Сеть открыла 227 торговых точек, из них 44 аптеки были приобретены в рамках сделок M&A. 27 аптек в течение года были закрыты.

Выручка от интернет-продаж выросла на 38,9%, до 30 млрд. руб. По сравнению с 2024 годом, когда показатель увеличился на 63,8% год к году, темпы роста несколько замедлились. При этом доля онлайн-выручки выросла до 26,2% с 20,6% в 2024 году.

Виктория Колганова