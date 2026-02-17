К реконструкции Гостиного двора в Кунгуре планируют приступить в 2026 году

Начать реконструкцию объекта культурного наследия федерального значения «Гостиный двор» на Соборной площади в Кунгуре планируется в 2026 году. Об этом на сегодняшнем заседании комитета краевого заксобрания по развитию инфраструктуры сообщил министр строительства Прикамья Артем Габдрахманов. В ноябре прошлого года Главгосэкспертиза РФ одобрила проект работ по сохранению объекта и приспособлению его к современному использованию, ранее проект несколько раз получал отрицательное экспертное заключение.

«Гостиный двор» в Кунгуре — объект культурного наследия федерального значения, построенный в 1865–1876 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. Здание является символом торгово-купеческого Кунгура и единственным сохранившимся на Урале типологическим образцом таких сооружений. Другие аналогичные объекты сохранились в Санкт-Петербурге и Костроме.

О планах восстановления этого памятника архитектуры стало известно еще несколько лет назад. В 2018 году была обнародована концепция восстановления «Гостиного двора». Тогда планировалось, в здании создадут торговые ряды, сувенирные лавки, зоны общепита. «Якорем» «Гостиного двора» станет многофункциональный центр для оформления документов. В планах также было создание универсального помещения под кинотеатр и конгресс-зал.