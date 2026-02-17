Инвестиции в завод холодильного оборудования в Нижнекамске составили 910 млн

Компания «Совитал», входящая в Полаир Групп, открыла в Нижнекамске завод по выпуску профессиональных холодильных шкафов для напитков. Объем инвестиций составил 910 млн руб., сообщает пресс-служба федерального Фонда развития промышленности (ФРП).

Фото: Пресс-служба федерального Фонда развития промышленности

Из этой суммы 295 млн руб. предоставил ФРП в формате льготного займа.

На заводе установили автоматизированные линии по раскрою рулонной стали, комплекс по заполнению корпусов пенополиуретаном, конвейер сборки и другое оборудование. На предприятии организовано серийное производство полного цикла. После выхода на проектную мощность холдинг рассчитывает выпускать до 100 тыс. единиц холодильников в год.

Технику поставляют производителям напитков, дистрибьюторам и федеральным торговым сетям, включая «Пятерочку», «Перекресток» и «Магнит».

Анна Кайдалова