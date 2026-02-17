Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Инвестиции в завод холодильного оборудования в Нижнекамске составили 910 млн

Компания «Совитал», входящая в Полаир Групп, открыла в Нижнекамске завод по выпуску профессиональных холодильных шкафов для напитков. Объем инвестиций составил 910 млн руб., сообщает пресс-служба федерального Фонда развития промышленности (ФРП).

Инвестиции в завод холодильного оборудования в Нижнекамске составили 910 млн

Инвестиции в завод холодильного оборудования в Нижнекамске составили 910 млн

Фото: Пресс-служба федерального Фонда развития промышленности

Инвестиции в завод холодильного оборудования в Нижнекамске составили 910 млн

Фото: Пресс-служба федерального Фонда развития промышленности

Из этой суммы 295 млн руб. предоставил ФРП в формате льготного займа.

На заводе установили автоматизированные линии по раскрою рулонной стали, комплекс по заполнению корпусов пенополиуретаном, конвейер сборки и другое оборудование. На предприятии организовано серийное производство полного цикла. После выхода на проектную мощность холдинг рассчитывает выпускать до 100 тыс. единиц холодильников в год.

Технику поставляют производителям напитков, дистрибьюторам и федеральным торговым сетям, включая «Пятерочку», «Перекресток» и «Магнит».

Анна Кайдалова