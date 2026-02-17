В Татарстане в 11:08 сняли режим беспилотной опасности, который объявили в 09:15. Уведомление об этом поступило в официальное приложение МЧС России.

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ В Татарстане сняли режим беспилотной опасности

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ отменен», — говорится в сообщении.

Режим вводили второй раз за день. В первый раз его ввели в 01:31, он действовал до 09:15.

В аэропортах республики действовали ограничения на полет самолетов, теперь их сняли.

Анна Кайдалова