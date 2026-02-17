Резервуар с нефтепродуктами загорелся при ударе БПЛА в Краснодарском крае

В поселке Волна Темрюкского района при ударе БПЛА произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами. Огонь охватил площадь в 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Обошлось без пострадавших. К тушению привлечены 67 человек и 19 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС.

В ночь на 17 февраля над Краснодарским краем сбиты 18 беспилотников. Позднее, с 7:00 до 9:00 мск, над регионом уничтожены еще три дрона.