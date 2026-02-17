В Пулково задержали главу петербургского комитета по госзаказу Дениса Толстых

Председателя комитета по госзаказу Санкт-Петербурга Дениса Толстых задержали в аэропорту Пулково при попытке вылететь из города. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Толстых

Фото: Администрация Санкт-Петербурга Денис Толстых

Фото: Администрация Санкт-Петербурга

По версии следствия, в 2024 году несколько сотрудников комитета начали предоставлять незаконные преимущества определенным компаниям, объявляя их победителями тендеров на заключение госконтрактов. Организатором схемы СКР считает Дениса Толстых. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Денис Толстых был назначен председателем комитета по госзаказу в ноябре 2024 года. С 2022 года он был временно исполняющим обязанности руководителя.

6 февраля Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал начальника отдела централизованных закупок и межведомственного взаимодействия комитета по госзаказу Егора Леонова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, совершенном группой людей по предварительному сговору. Речь идет о контракте на проведение капитального ремонта здания городской поликлиники в Кировском районе Петербурга. Следствие считает, что тендер выиграли заранее определенные участники — «Вектор» и «Перспектива». Заявки других компаний — «БалтСтройИнвест» и «Вега-С» — были необоснованно отклонены.