В российском кабмине сочли ВТО «практически парализованной» санкциями

Работа Всемирной торговой организации (ВТО), регулирующей торговые отношения между странами, фактически остановлена. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

«Старые правила перестают действовать. Это очень хорошо видно по работе ВТО, которая фактически последние годы уже парализована»,— сказал господин Оверчук на форуме «Архитектура будущего: российский бизнес на ключевых многосторонних площадках» (цитата по ТАСС).

Вице-премьер полагает, что западные страны используют недобросовестную конкуренцию в международных экономических отношениях. По его словам, большую роль во взаимодействии стран стали играть санкции, а также другие тарифные и нетарифные ограничения.

ВТО была создана 1 января 1995 года. Организация контролирует мировую торговлю, регулируя около 98% оборота товаров и услуг. Штаб-квартира находится в Женеве. Сегодня в ВТО состоят 162 государства, в том числе Россия — с 2012 года.