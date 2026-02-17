В Самаре обвиняемый в коррупции экс-замминистра здравоохранения подписал контракт на участие в СВО

Бывший заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев подписал с министерством обороны РФ контракт об участии в СВО. Эту информацию «Ъ-Волга» подтвердила защита экс-чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решение об отправке Асланбека Майрамукаева в зону спецоперации будет принято, когда огласят приговор. В настоящее время бывшего чиновника судят по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Процесс проходит в Советском районном суде Самары.

По версии следствия, бывший замминистра в составе организованной группы пролоббировал интересы двух ООО, подконтрольных организатору ОПГ. Силовики установили, что Асланбек Майрамукаев добился заключения госконтракта на поставку медоборудования по завышенной цене. В итоге бюджет понес ущерб на сумму свыше 50 млн руб.

Бывший замминистра здравоохранения Самарской области уже имеет две судимости. В 2024 году Октябрьский райсуд Самары признал Асланбека Майрамукаева виновным в получении взятки в размере 15 млн руб. За это экс-чиновник был приговорен к девяти годам и восьми месяцам колонии строгого режима, штрафу в размере 45 млн руб. и запрету занимать должности в течение шести лет.

В сентябре 2025 года Кировский районный суд Самары признал Асланбека Майрамукаева виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями в сфере закупок медицинского оборудования с причинением бюджету ущерба в размере девяти миллионов рублей. В итоге срок заключения бывшего замминистра здравоохранения региона увеличился еще на два месяца.

Одновременно с этим в Советском районном суде начался процесс по делу экс-главы областного минздрава Армена Беняна. Вместе с руководителем регионального ГКУ «Самарафармация» Алевтиной Игнатовой он, как и Асланбек Майрамукаев, обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медтехники и расходных материалов для региональных медучреждений.

Армен Бенян находится под подпиской о невыезде. В марте 2024 года стало известно об обысках в особняке бывшего министра здравоохранения Самарской области. Силовики обнаружили в камине и в Библии экс-чиновника три миллиона рублей.

Георгий Портнов