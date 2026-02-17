Мишустин поручил разработать федеральную ГИС для цифровизации ЖКХ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил разработать государственную информационную систему (ГИС) «Управление коммунальной инфраструктурой». Она станет основой для единого цифрового контура жилищно-коммунальной системы в России, сообщила пресс-служба правительства.

Такое поручение господин Мишустин дал после стратегической сессии по Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. Новая система будет синхронизироваться с ФГИС «Тариф» — цифровой платформой от ФАС России для контроля тарифов в сфере ЖКХ. С помощью новой инициативы в правительстве надеются «увеличить эффективность использования бюджетных средств не только в строительстве, но и в жилищно-коммунальном хозяйстве».

ФГИС «Тариф» запустили в пилотном режиме в 2025 году. Активное применение системы на практике запланировано на 2026 год. К февралю 2026 года уровень цифровизации в сфере ЖКХ в России составляет 10%, сообщил президент «Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования» Михаил Викторов.