Сальдо сообщил об ударе БПЛА по центру соцобслуживания в Херсонской области

Комплексный центр социального обслуживания населения в Железном Порту Херсонской области попал под удар БПЛА. Ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

За прошедшие сутки атаке также подвергся Центр творческой молодежи в Счастливцево Генического муниципального округа. Возникший на месте пожар оперативно потушили. В Брилевке беспилотник повредил кровлю магазина автозапчастей и оборвал линию электропередачи. В Новой Каховке при ударе загорелась крыша неэксплуатируемого магазина на Центральном рынке, в Днепрянах поврежден частный жилой дом.

Под обстрел, по словам господина Сальдо, попали Таврийск, Каланчакский район, Алешки, Великая Кардашинка, Голая Пристань, Казачьи Лагеря и Пролетарка.