Жителя Краснодара задержали за шпионаж в пользу ВСУ

Сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю арестовали местного жителя по подозрению в государственной измене в форме шпионажа. Как утверждают в пресс-службе управления, гражданин действовал по указанию украинских спецслужб.

По данным ФСБ, житель Краснодара собирал сведения о российских военнослужащих, участвующих в СВО, и размещал их в одной из социальных сетей. Он также организовал сбор денежных средств в пользу ВСУ и публиковал призывы к насильственным действиям в отношении российских военных.

В отношении мужчины возбуждено дело о государственной измене в форме шпионажа, о публичных призывах к террористической деятельности, о призывах к экстремистской деятельности, о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства, о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Анна Перова, Краснодар