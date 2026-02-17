В Череповце при взрыве газа в многоэтажке погиб человек

В многоэтажном доме в Череповце произошел взрыв газа. Один человек погиб, еще один пострадал, сообщил глава города Роман Маслов.

ЧП случилось в квартире дома №29 на улице Гоголя. Из здания спасли 11 человек. После взрыва начался пожар, его уже потушили. К ликвидации возгорания привлекли 11 единиц спецтехники, рассказал господин Маслов. Он уточнил, что внешние конструкции (стекла и рамы) не повреждены, в 10 квартирах отключили газовый стояк.

По словам директора центра по защите территории от ЧС Череповца Андрея Горчакова, на месте взрыва нашли тело 92-летнего хозяина квартиры. Его дочь госпитализирована.