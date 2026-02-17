В Татарстане в январе 2026 года выдали 2,98 тыс. автокредитов на общую сумму 4,16 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За месяц в Татарстане выдали 4,16 млрд рублей автокредитов

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ За месяц в Татарстане выдали 4,16 млрд рублей автокредитов

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По этому показателю республика занимает пятое место среди регионов России. Татарстан уступает Москве, где выдали 4,19 тыс. кредитов на 8,53 млрд руб., Московской области (3,98 тыс. на 7,33 млрд руб.), Санкт-Петербургу (2,97 тыс. на 5,15 млрд руб.) и Краснодарскому краю (2,80 тыс. на 4,66 млрд руб.).

В целом по России количество выданных автокредитов в январе 2026 года сократилось на 43% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 59,74 тыс. При этом средний чек автокредита с сентября 2025 года не опускался ниже 1,5 млн руб.

Анна Кайдалова