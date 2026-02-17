В Свердловской области троих обвинили в расчленении женщины 23 года назад

В Свердловской области задержали двоих мужчин и одну женщину по обвинению в убийстве 30-летней женщины в 2003 году. Как сообщили в пресс-службе ведомства, они, по версии следствия, расчленили тело, а затем разбросали останки в разных частях Екатеринбурга.

Обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) предъявили 68-летней женщины и мужчинам 54 и 44 лет.

Следствие утверждает, что в ночь на 28 мая 2003 года в одной из квартир Кировского района убили 40-летнюю женщину из-за личной неприязни. Чтобы скрыть преступление, они расчленили тело и оставили его фрагменты в разных местах Екатеринбурга. В мае и июне 2003 года их обнаружили жители города.

«В ходе следственных мероприятий, благодаря проведённым экспертизам, удалось установить личность потерпевшей и принадлежность ей обнаруженных фрагментов»,— указали в СУ СКР по Свердловской области.

В УМВД России уточнили, что все задержанные — уроженцы Екатеринбурга, но задерживали их не только на Среднем Урале, но и в Самаре и Московской области. Один из задержанных уже был судим за изнасилование, еще один — за квартирные кражи.

«Фигуранты были крайне удивлены, когда за ними явились екатеринбургские оперативники. Один из задержанных даже предположил, что полиции стали известны его "грехи", связанные с совершенными им ранее квартирными кражами»,— сообщил полковник Валерий Горелых.

