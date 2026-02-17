Франшизы открываются с осторожностью

Две трети держателей франшиз признаются, что прибыль больше не растет. Рынок, основанный на модели с передачей прав на использование бренда, столкнулся с падающим спросом. В выигрыше остаются только крупные торговые марки с многолетней репутацией. По итогам 2025-го немного увеличить свои доходы смогли только 34% игроков рынка, отмечают эксперты. И в основном это сервисные франчайзи, электронная коммерция и общепит. Тему продолжит Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Оборот франчайзинга за 2025 год вырос только на 2,5%, до показателя почти в 4 трлн руб. Всего в отрасли представлено порядка 4 тыс. брендов. И, казалось бы, каждому свой миллиард. Но четверть рынка делят 100 крупнейших сетей России с оборотом 920 млрд руб. О бурном развитии коммерческой концессии некоторое время придется только мечтать, отметил управляющий партнер агентства BrandLab Александр Еременко:

«Спрос на покупку франшиз снизился примерно на 25%. А это, по сути, прежде всего инструмент малого бизнеса. Когда стоимость денег снизится и экономика ускорится, интерес к франшизам снова вернется. Это удобный и более предсказуемый формат с меньшими рисками для бизнеса».

Пункты выдачи заказав под крупными и узнаваемыми торговыми марками все-таки не стагнируют, но рынок этот насытился. Сложнее всего новичкам, решившим войти в отрасль, пояснила руководитель каталога Franshiza.ru Анна Рождественская. По ее словам, франчайзи ищут не просто трендовую концепцию, но крыло сильного бренда:

«Новым игрокам сейчас очень нелегко. Предпринимателям хочется быть частью чего-то крупного, масштабного. Возраст франшизы становится ключевым параметром для выбора.

Впервые невозможно сказать, что какой-то сегмент франчайзинга стабильнее других растет. Но тем не менее можно назвать ниши, которые чувствуют себя по уровню спроса лучше остальных. Это, прежде всего, общественное питание, сегмент услуг, и, конечно же, на фоне роста e-com в целом в стране увеличивается число пунктов выдачи заказов».

Среди 2 тыс. опрошенных франчайзеров рост числа заявок на свои бренды фиксирует только треть из них. Плановые показатели по развитию сети большие игроки выполняют, но прежде всего за счет качества партнерских отношений. Впервые за 15 лет общая динамика отрицательная. Клиенты, которые планировали выйти на рынок, демонстрируют осторожность, отметила директор по франчайзингу Московского ювелирного завода Елена Попова:

«Спад наблюдается абсолютно у всех. С опаской люди стали открываться.

Во-первых, многие уже наткнулись на неприятный опыт. Кто-то в банки унес деньги, но все равно для себя на будущее присматривает такую возможность. Потребитель франшизного предложения стал более тщательно подходить к выбору. Мы тяжело пережили прошлый год. Да, мы не открыли то количество магазинов, на которое рассчитывали, но с тем количеством точек, которые остались, выполнили план. По крайней мере, качество работы действующих партнеров стало существенно лучше».

Основатель сети академий детского программирования HedgeHog Артем Ковалёв обращает внимание на серьезный рост затрат на маркетинговое сопровождение франшизы. Но, по его словам, некоторым игрокам ситуация на рынке предоставляет шанс:

«Мы видим, что подобные нашему проекты закрываются либо начинают продаваться. Мы приобретаем по одной школе конкурентов, переделываем их под свой бренд. Оказывается, что это можно перевернуть в некую возможность, чем депрессивно на все смотреть».

Подсчеты сервиса статистики поисковых запросов «Яндекс.Вордстат» подтверждают общую тенденцию: в 2025 году было сделано только 274 тыс. запросов со словами «купить франшизу». В 2024-м их было на 50 тыс. больше.

Станислав Крючков