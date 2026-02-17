Доходы от продажи билетов на постановки воронежских театров выросли почти вдвое

За последние три года посещаемость театров Воронежской области выросла на 41%, до 550 тыс. человек. Заполняемость залов на одно мероприятие увеличилась с 60% до 90%, а доходы от платной деятельности стали вдвое больше, достигнув 390 млн руб. Об этом сообщили в правительстве региона со ссылкой на доклад министра культуры Марии Мазур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фасад основного здания театра оперы и балета в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фасад основного здания театра оперы и балета в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Министр также отметила рост бюджетного финансирования театров: за последние три года объем дотаций увеличился на 44%, до 760 млн руб. Средства в частности направили на зарплату театральным работникам, которая за указанный период выросла на 30% и, по данным властей, составила 72 629 руб.

В Воронежской области работают пять государственных и три муниципальных театра. В них трудятся около 1 тыс. человек. Также в регионе действует пять негосударственных учреждений.

Одним из ключевых событий этого года госпожа Мазур назвала открытие производственно-репетиционного корпуса Воронежского государственного театра оперы и балета. Контракт на эти работы в 2022 году получило местное ООО «Торгово-строительное предприятие “Воронеж строй комплекс”» братьев Вороновых за 555,1 млн руб. Изначально их планировалось завершить в ноябре 2024 года. Летом 2025-го губернатор анонсировал окончание стройки до конца года. По данным портала госзакупок, подряд подорожал до 720,5 млн руб. Работы выполнены на 720 млн руб. и полностью оплачены. При этом «Воронеж строй комплекс» вернул региональному минстрою как заказчику излишне уплаченные 20 млн руб.

Алина Морозова