Патрушев заявил о попытках Запада заблокировать России доступ к Атлантике

Попытки ввести морскую блокаду России являются нарушением международного права. Атаками на российские суда Запад хочет парализовать внешнюю торговлю РФ. Об этом заявил помощник российского президента, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

«Любые попытки морской блокады нашей страны абсолютно нелегальны», — сказал господин Патрушев в интервью aif.ru. Он добавил, что захваты судов под российскими флагами — это попытка Запада нанести удар по экономике России.

По мнению Николая Патрушева, если «не дать жесткий отпор» нападениям на российские суда, то «англичане, французы и даже прибалты обнаглеют до такой степени», что попытаются заблокировать России доступ к Атлантике. Он убежден в том, что Европа сознательно осуществляет военную эскалацию. Если мирным путем урегулировать эту ситуацию не получится, блокаду будет ликвидировать Военно-морской флот, заключил помощник президента.