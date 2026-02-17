В Забайкалье для ветеранов СВО упростят прием на муниципальную службу

Депутаты законодательного собрания Забайкалья в первом чтении приняли проект закона о снижении требований к образованию и стажу при поступлении на муниципальную службу. Инициатива, разработанная краевым министерством развития гражданского общества и внутренней политики, призвана помочь в трудоустройстве ветеранов СВО, уточняет пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что упрощение «входных квалификационных требований» для поступления на муниципальные службы сделано для того, чтобы дать возможность большему кругу людей занять эти должности. В частности, «привлекать людей, возвращающихся с СВО». Законопроект устанавливает требование о наличии «любого высшего образования» для главной группы должностей муниципальной службы, а для ведущих групп должностей отменяет требование к стажу муниципальной службы.

В пояснительной записке к законопроекту также указано, что подобная практика уже внедрена в некоторых российских регионах, в частности в Карачаево-Черкесии, а также Архангельской, Иркутской и Самарской областях.

Влад Никифоров, Иркутск