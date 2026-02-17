Омбудсмен Удмуртии: 60% обращений граждан касаются вопросов, связанных с СВО

1172 обращения по вопросам, касающихся СВО, поступило в адрес уполномоченного по правам человека в Удмуртии в 2025 году. Это больше 60% от всех обращений граждан, рассказал в своем ежегодном докладе в Госсовете республики омбудсмен Виктор Кушко. Он отметил, что поддержка участников специальной военной операции и их родных — одно из самых важных направлений в работе уполномоченного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Всего за период с 2022 года 53 жителя Удмуртии освобождены из плена ВСУ. Установлена судьба 529 военнослужащих, родные которых обращались к уполномоченному за помощью.

«Основная часть поступивших обращений касается установления местонахождения военнослужащих и освобождения из плена, денежного довольствия и страховых выплат, оказания медицинской помощи, социального обеспечения. За помощью обращаются члены семей бойцов, пропавших без вести, а также в случае длительного отсутствия о них сведений. Работа с родственниками очень важна, поскольку в условиях информационного вакуума они нередко вступают в переписку с людьми из интернета, публикуют данные о бойце в открытом доступе. Такое поведение создает условия для того, что люди становятся жертвами мошенников и вражеских спецслужб»,— подчеркнул господин Кушко.

Он напомнил, что в предыдущем докладе обращалось внимание на необходимость координации деятельности по розыску без вести пропавших. В прошлом году на федеральном уровне такой центр был создан.

«При рассмотрении обращений о розыске без вести пропавших военнослужащих выявляются случаи отсутствия единой информации о статусе бойцов. Сведения, находящиеся в информационной базе Минобороны России не всегда соответствуют данным, представляемым воинской части. Увеличилось количество обращений по военнослужащим, имеющим статус самовольно оставивших часть. Практика показала, что не всегда этот статус присваивается обоснованно. И это не только выплата денежных удовольствий родным, но и доброе имя бойца»,— отметил омбудсмен.

По его словам, сложности возникали с решением вопроса об увольнении бойцов с военной службы, когда они по состоянию здоровья не могли участвовать в боевых действиях. Отдельные трудности были в предоставлении выплат за ранение. При этом он отметил, что в республике принимаются законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей, в том числе в части выплат, освобождения от платы за посещение детсада детьми без вести пропавших бойцов. С 1 января 2026 года дети участников СВО бесплатно питаются в школах.

Остаются вопросы по предоставлению региональных выплат за ранение, отметил Виктор Кушко.

«Заявители жалуются, что по разным причинам не всегда могут получить справку от командира военной части о том, что ранение получил при выполнении боевого задания. На мой взгляд, выплаты должны назначаться в проактивном порядке, обмен документами осуществляться в рамках межведомственного взаимодействия. Завершая тему соблюдения прав участников специальной военной операции, отмечу важность предоставления военнослужащим возможности пройти долечивание и восстановление после ранения в медицинских учреждениях по месту жительства.

Это даст возможность бойцу побыть с родственниками и разгрузить военные госпитали»,— добавил уполномоченный по правам человека.