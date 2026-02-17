«Еще один сигнал Брюсселю от Вашингтона»

Еврокомиссия смягчит критику в адрес венгерского правительства и даже выделит стране новые средства. Так европейские чиновники пытаются избежать обвинений во вмешательстве в избирательный процесс, узнал Bloomberg. Ранее во время Мюнхенской конференции по безопасности с резкой критикой венгерского премьера Виктора Орбана выступил президент Украины Владимир Зеленский. На этом фоне Будапешт посетил госсекретарь США Марко Рубио, который назвал отношения сторон «близкими как никогда». Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин считает, что этот визит стал очередным подтверждением раскола между Вашингтоном и ключевыми государствами ЕС.

После выступления госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности в некоторых СМИ появились оптимистичные комментарии, что глава американской дипломатии смягчил тон в отношении Европы, что худшего удалось избежать и прошлогоднего кошмара, когда с той же трибуны, не стесняясь в выражениях, рубил правду-матку вице-президент Джей Ди Вэнс, не произошло.

Но на самом деле это была смена стиля, и не более того. Вашингтон продемонстрировал Европе классический спектакль с участием доброго и злого полицейского.

Сдержанный Рубио был более дипломатичным, чем порывистый Вэнс, но суть дела от этого не меняется. Если внимательно изучить выступление главы Госдепа, приходишь к выводу: это та же самая концепция Вэнса, только изложенная более спокойно и менее вызывающе. И суть ее проста: Европу в ее нынешнем виде администрация Дональда Трампа считает своим политическим и идеологическим оппонентом. И отношения с ней будет строить, исходя из этого обстоятельства.

В общем-то, с этим мнением спорить сложно. И лидерам ключевых государств ЕС, и руководству Еврокомиссии было куда более приятно, комфортно и предсказуемо вести дела с командой предыдущего президента Джозефа Байдена. Тогда не было ни направленных против ЕС пошлин и тарифов, ни угроз захватить Гренландию, ни упреков в подавлении свободы слова и политических оппонентов, ни нападок на «зеленую повестку», которая для сегодняшней Европы священна и неприкосновенна.

Трамп и его администрация воспринимаются в большинстве стран Старого Света как кошмарный сон, который надо пережить, дождаться следующих выборов, когда демократы, наконец-то, возьмут реванш и восстановят привычную гармонию в трансатлантических отношениях. Вслух об этом, конечно, не говорят, опасаясь эмоциональной реакции злопамятного президента США, но истинное отношение к нему и к его политике нет-нет, да и проскальзывает.

Чего стоит хотя бы реакция главы европейской дипломатии Каи Каллас на выступление представителя США в ООН Майка Уолтца. Когда на одной из мюнхенских панелей он перечислял достижения Трампа во внешней политике, на лице Каллас было написано всё отношение и к Уолтцу, и к его шефу. Презрительная мимика бывшего эстонского премьера стала мемом в интернете, а издание Politico назвало гримасы Каи Каллас «худшим покер-фейсом».

Неудивительно, что глава Госдепа свел к минимуму свои контакты в Мюнхене с политиками из ЕС. При этом весьма показательным стал маршрут его европейского турне.

После Мюнхена Рубио направился не в одну из ключевых столиц объединенной Европы, а посетил две страны, которые сегодня в ЕС считаются чуть ли не изгоями и диссидентами, — Словакию и Венгрию. Для Брюсселя главы правительств этих государств — Роберт Фицо и Виктор Орбан — идеологические противники и «пятая колонна», особенно по украинскому вопросу. А для Вашингтона, напротив, союзники, что Рубио лишний раз и подчеркнул в Будапеште, недвусмысленно поддержав Орбана в разгар избирательной кампании, которая складывается для него непросто.

«Мы вступаем в золотую эпоху отношений между нашими странами. И всё это благодаря тем отношениям, которые у вас сложились с президентом Соединенных Штатов. США хотят, чтобы Венгрия процветала, особенно пока вы остаетесь ее лидером»,— сказал Рубио собеседнику. Такая поддержка за два месяца до решающих парламентских выборов явно контрастирует с отношением к Орбану со стороны большинства его европейских коллег, явно делающих ставку на венгерскую оппозицию.

Ну и отдельный сюжет в этой связи — публичное оскорбление, которое нанес Орбану Владимир Зеленский. Выступая в Мюнхене, украинский лидер сказал, что премьер Венгрии думает не об укреплении армии своей страны, а об увеличении собственного живота. Последний не стал опускаться до такого уровня, а ответил вполне корректно. При этом можно не сомневаться, что в общении с Рубио (не на совместной пресс-конференции, а в непубличной части переговоров) Виктор Орбан себя не сдерживал и сказал американскому гостю всё, что думает, и о политике Зеленского, и о его стиле общения.

Как мы знаем из классического телесериала, больше всего запоминается последняя фраза. А последним собеседником Марко Рубио в ходе европейского турне был именно Орбан с его специфическим отношением и к Киеву, и к Брюсселю. И, думается, не случайно в Госдепартаменте разработали именно такой маршрут. Это был еще один сигнал Европе от Вашингтона.

Максим Юсин