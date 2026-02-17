Свердловский фермер выплатит 270 тыс. руб. за сбитый лошадью автомобиль

Фермер из Свердловской области выплатит компенсацию в 270 тыс. руб. за автомобиль, в который врезалась лошадь. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Авария произошла в Тавде в октябре 2025 года на дороге Тавда — Увал. Водитель Opel Astra не смог избежать столкновения с табуном лошадей. Машина съехала в кювет и была сильно повреждена, наступила «конструктивная гибель» автомобиля.

Суд первой инстанции установил, что водитель не притормозил вовремя, а фермер не смог уследить за табуном, и назначил компенсацию в 274 тыс. руб. Истец был недоволен решением суда, поскольку требовал полной компенсации стоимости. Фермер же сомневался, что лошади были его и что повреждения были связаны с лошадьми.

Свердловский суд в апелляции изучил дело и оставил решение без изменений. Доказательством принадлежности лошадей фермеру стала информация о следах копыт, которые вели в деревню Саитково, где и находилась ферма. ГИБДД обнаружила лошадей только на ферме ответчика, других владельцев в населенном пункте не было.

«Суд согласился, что фермер обязан следить за своими животными. Вместе с тем, и водитель должен был заранее сбросить скорость, заметив на дороге препятствие»,— сообщили в пресс-службе суда.

Анна Капустина