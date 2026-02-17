Суд в Уфе рассмотрит дело о нападении на женщину и подростка

Ленинский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело местного жителя, обвиняемого в разбойном нападении, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений и хулиганстве, совершенном с применением насилия (ч. 1 ст. 162, «д» ч. 2 ст. 112, п. «а»» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщили пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР.

По версии следствия, в апреле 2025 года фигурант уголовного дела в состоянии наркотического опьянения возле дома по улице Гафури в Уфе без повода несколько раз ударил 59-летнюю женщину по голове. Затем он подошел к подростку и, отобрав у него очки, ударил его по лицу. Здоровью потерпевших причинен вред различной тяжести.

Вскоре подозреваемого задержали.

Обвиняемый признал вину частично.

Майя Иванова