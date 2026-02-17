Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
МЧС сообщило о пролете до четырех БПЛА в Заинском районе Татарстана

Над Татарстаном пролетело до четырех беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило МЧС России в официальном приложении.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Поступило сообщение о пролете БПЛА в количестве до 4 штук в направлении г. Мензелинск. Место происшествия: Заинский район, деревня Кадыково», — говорится в сообщении.

В 07:02 в Татарстане была снята угроза атаки БПЛА на Набережные Челны и Альметьевск, которая действовала с 04:40.

С 09:42 в Татарстане действует режим беспилотной опасности.

Анна Кайдалова