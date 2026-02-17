Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Суд арестовал новосибирца за захват сожительницы и попытку сжечь квартиру

Калининский райсуд Новосибирска поместил под стражу до 16 апреля местного жителя, который взял в заложницы сожительницу. Ему вменяют в вину покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконное лишение человека свободы (ч. 2 ст. 127 УК РФ), сообщают суды общей юрисдикции региона.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

По версии следствия, утром 16 февраля у фигуранта дела произошел конфликт с соседом, который сообщил о дебошире в полицию. Прибывшие на ул. Курчатова правоохранители установили, что мужчина в нетрезвом состоянии избил свою сожительницу и сломал ей нос.

После этого он силой удерживал потерпевшую в помещении и поджег мебель в квартире. Уточняется, что обвиняемый ранее был неоднократно судим.

Александра Стрелкова

