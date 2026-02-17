Хиллари Клинтон обвинила администрацию Трампа в сокрытии файлов Эпштейна
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью BBC обвинила администрацию Трампа в сокрытии информации по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. По мнению госпожи Клинтон, во время расследования преступлений Джеффри Эпштейна показания должны дать все, «кого попросят их дать».
Фото: Britta Pedersen / dpa / AP
Как стало известно ранее, Хиллари Клинтон и ее супруг, бывший президент США Билл Клинтон, дадут показания. Имя Билла Клинтона упоминаются в файлах несколько раз, он был знаком с финансистом, однако утверждает, что прервал с ним контакты 20 лет назад.
«Мы дадим показания, но хотим это сделать публично,— заявила госпожа Клинтон, добавив, что хочет, чтобы "все было по справедливости".— Нам скрывать нечего. Мы неоднократно призывали к раскрытию всех файлов Эпштейна. Мы считаем, что солнечный свет — лучшая дезинфекция». По ее мнению, администрация США фокусирует внимание на Клинтонах, чтобы отвлечь его от американского президента Дональда Трампа, имя которого также фигурирует в файлах.
В BBC президента США попросили прокомментировать заявления госпожи Клинтон. Господин Трамп заявил: «Меня оправдали. Я не имел никакого отношения к Джеффри Эпштейну. Они надеялись, что найдут это, а нашли прямо противоположное».