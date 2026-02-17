Проезд в пермском транспорте можно будет оплатить с помощью брелока или стикера

Мэрия Перми предлагает внести изменения в правила организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электротранспортом. Предлагается заменить формулировку «транспортная карта» на «информационный носитель». Этот вопрос сегодня был рассмотрен на заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской думы. «Поскольку перечень материальных носителей не ограничен, департаментом транспорта помимо транспортной карты планируется предусмотреть также брелоки и стикеры»,— пояснила и. о. начальника департамента транспорта города Перми Светлана Цымбал.

Предложение было одобрено комитетом. Председатель комитета по экономическому развитию Арсен Болквадзе также предложил мэрии Перми проработать вопрос объединения школьной карты и проездного.