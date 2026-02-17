В Татарстане второй раз за день ввели режим беспилотной опасности
В Татарстане в 09:42 ввели режим беспилотной опасности. Уведомление об этом поступило в официальное приложение МЧС России.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим „Беспилотная опасность“», — говорится в сообщении.
Режим объявили второй раз за день. В первый раз его ввели в 01:31, он длился до 09:15.
По сообщению Росавиации, в 09:46 в аэропорту Нижнекамска вновь ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.