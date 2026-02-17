Полицейские задержали ехавших на электричке Петербург — Гатчина юных зацеперов

В Санкт-Петербурге задержали двух подростков, которые ехали в межвагонном пространстве пригородного поезда сообщением Санкт-Петербург — Гатчина-Балтийская. Нарушителями оказались 15-летний житель Северной столицы и 16-летний житель Ленинградской области, сообщили в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Фото: Пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу

По данным ведомства, подростки проникли в межвагонное пространство во время остановки поезда на станции Ленинский Проспект и проехали до станции Дачное, где и были задержаны.

В отношении 16-летнего юноши составили два административных протокола — по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте) и по ч. 5.1 ст. 11.1 КоАП РФ (действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене). Также протоколы составили в отношении законных представителей несовершеннолетних — по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Транспортные полицейские в присутствии родителей провели с подростками профилактическую беседу и напомнили, что зацепинг и руфинг опасны для жизни.

Артемий Чулков