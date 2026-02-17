В Башкирии отменили режим беспилотной опасности

На территории Башкирии сняли режим «Беспилотная опасность», объявил председатель госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов в 11:17 по местному времени. Кроме того, возобновил работу уфимский аэропорт.

Об угрозе атак БПЛА власти сообщили в 7:44 по местному времени.

По данным Росавиации, за время ограничений на обслуживание рейсов в аэропорту Уфы три самолета отправились на запасные аэродромы. Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, в аэропортах Казани, Набережных Челнов, Чебоксар и Уфы сегодня произошли задержки рейсов, надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров.

Идэль Гумеров