В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В Казани ограничения действовали с 03:06 и были отменены в 06:56. В Нижнекамске они действовали с 03:32 до 08:46.
Как сообщают в ведомстве, меры вводились для обеспечения безопасности полетов.
Кроме того, в Татарстане отменен режим беспилотной опасности. Соответствующее оповещение поступило в 09:15.