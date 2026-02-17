В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В Казани ограничения действовали с 03:06 и были отменены в 06:56. В Нижнекамске они действовали с 03:32 до 08:46.

Как сообщают в ведомстве, меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, в Татарстане отменен режим беспилотной опасности. Соответствующее оповещение поступило в 09:15.

Анна Кайдалова